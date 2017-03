Les personnes âgées de plus de 80 ans ne font désormais plus la queue

Les Israéliens de plus de 80 ans n’ont désormais plus à faire la queue dans les commerces, magasins, pharmacies, banques, bureaux de poste et autres services publics. En effet, une loi leur permet de demander à être servies en premier…..Détails…….

Un changement législatif, approuvé dernièrement par la Knesset, offre désormais la possibilité aux Israéliens, âgés de plus de 80 ans, d’éviter la queue dans les magasins, les pharmacies, les banques, les bureaux de postes et d’autres services publics.

Les personnes handicapées resteront cependant prioritaires sur les personnes âgées. La ministre Likud de l’Egalité sociale, Gila Gamliel, a déclaré « qu’il était malheureux que la Knesset doive légiférer sur ce sujet, qui devrait être un geste évident pour tous les Israéliens ».

La loi précise que les personnes de plus de 80 ans pourront doubler la queue sur simple demande

Faire ses courses en supermarché lorsqu’on est une personne âgéeLe député de l’Union sioniste Itzik Shmuli, qui a présenté la proposition de loi, a déclaré qu’il attendait le jour où céder la place à une personne âgée devienne la norme dans la société et que la loi ne soit plus nécessaire.

Cette nouvelle loi n’est pas du luxe puisque l’on sait qu’il n’est pas toujours facile d’attendre de longs instants en position debout, notamment pour une personne âgée.

Cette priorité devrait, nous l’espérons, naturellement s’appliquer partout dans le monde, notamment dans les transports en commun où certaines personnes ont tendance à oublier de laisser leur place assise à ceux qui en ont le plus besoin.

Source SilverEco – Koide9enisrael.blogspot.co.il