Les personnalités politiques hôtes d’honneur des festivités de la Mimouna

Comme chaque année, les festivités de la Mimouna à travers le pays sont l’occasion pour les personnalités politiques d’avoir un contact avec la population.

Binyamin Netanyahou et son épouse Sarah ont débuté leur tournée à Hadera. Le Premier ministre a souligné avec satisfaction que de fête d’une seule communauté la Mimouna est devenue avec le temps la fête de l’unité et de l’amour de tout Israël. Il a loué « l’hospitalité, la chaleur et la joie qui se manifestent lors de cette fête ». Binyamin Netanyahou a également mis en évidence le « miracle israélien »: « Regardez autour de vous et admirez le miracle de l’Etat d’Israël. Dans un Proche-Orient qui se déchire, Israël est une île de stabilité, de progrès, de sécurité et de solidarité ».

Binyamin Netanyahou a rappelé son dernier voyage en Chine. Il a raconté que le président chinois Xi Jinping lui a dit que la Chine approchait les 1,4 milliards d’habitants. Le Premier ministre lui a alors modestement répondu qu’Israël approchait les huit millions d’habitants! « Oui, mais vous êtes une puissance mondiale sur le plan de la technologie et de l’innovation », lui a répondu le président chinois. Il a également révélé que les chefs d’Etats africains qu’il avait rencontrés lui demandaient « quel est le secret d’Israël » et « pourquoi un si petit Etat était devenu si puissant »!

De nombreuses personnalités politiques se sont rendues dans des villes et villages d’Israël et au domicile de citoyens pour fêter la Mimouna. Miri Reguev a inauguré la soirée à Ashkelon.

Le vice-ministre de la Défense Elie Ben-Dahan a quant à lui organisé une Mimouna originale: une petite soirée réservée à ses petits-enfants!

Photo Ido Erez / Flash 90