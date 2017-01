Personnalités influentes du monde : où est Netanyahou ?

Pour la deuxième fois consécutive, le président russe Vladimir Poutine occupe la première place sur la liste des 72 personnalités les plus puissantes du monde établie par le magazine américain Forbes. Obama arrive en seconde position et il est suivi, à la 3e place, du président chinois. Le pape François est classé 4e et la chancelière allemande Angela Merkel arrive en 5e position.

Arrivent ensuite dans l’ordre la présidente du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale des États-Unis Janet Yellen et le fondateur de Microsoft Bill Gates, considéré comme l’homme le plus riche du monde. L’ancien chef du gouvernement britannique David Cameron est classé 9e.

Le seul Israélien de la liste n’est autre que le Premier ministre Binyamin Netanyahou arrivé à la 26e place. Il est précédé de peu (22) par Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, et par Michael Bloomberg (23), ancien maire de New York, qui sont tous deux des Juifs américains.