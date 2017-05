La perfidie de Shalom Akhshav

Le mouvement d’extrême gauche Shalom Akhshav a choisi l’arrivée du président américain Donald Trump pour publier un rapport sur l’augmentation de la construction juive en Judée-Samarie. Selon Shalom Akhshav, les constructions juives en Judée-Samarie et à Jérusalem auraient augmenté de 34% en 2016, dont 70% réalisées en-dehors des ‘blocs de localités’.

Et pour tenter d’embarrasser encore mieux le gouvernement israélien, le directeur-général de Shalom Akhshav, Avi Bouskila accuse le gouvernement de « poursuivre un double-jeu en négociant d’un côté avec les Américains sur une réduction de la construction, et de l’autre, en autorisant de plus en plus de constructions ».

Le directeur-général du Conseil des localités de Judée-Samarie, Shilo Adler, a réagi sur Galei Tsahal en accusant Shalom Akhshav de mauvaise foi, indiquant que ces constructions étaient planifiées depuis dix ans déjà.

Mais au-delà des intentions pernicieuses de Shalom Akhsav, il faut se rappeler ce que disait toujours Dany Dayan, l’ancien président du Conseil des localités juives, qui après chaque rapport remerciait l’organisation gauchiste d’avoir montré que la construction et la population juives de Judée-Samarie étaient en constante augmentation…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90