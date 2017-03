Un père endeuillé: « Tsahal doit à nouveau gagner les guerres! »

Chaque famille qui a perdu un fils lors de l’Opération Tsouk Eitan réagira à sa manière après la publication du rapport du Contrôleur de l’Etat. Voir de manière rationnelle le verre à moitié vide ou à moitié plein relève de la classe politique, de Tsahal et des citoyens épargnés, mais le ressenti de ces familles brisées reste leur triste privilège.

Yehouda Kaplan, père du capitaine des Golani Tzvi (Tzvika) Kaplan hy’d a confié ses sentiments au site Aroutz 7. Il n’est pas en colère contre le gouvernement ou Tsahal: « Nous sommes une démocratie souveraine et le gouvernement comme Tsahal doivent tirer toutes les leçons de leurs erreurs. Si c’est le cas, le sacrifice de nos enfants n’aura pas été vain ».

Mais il avoue en même temps que quelque chose de plus profond que les aspects purement opérationnels ressort de ce rapport et l’irrite énormément: la conception en vogue à Tsahal qu’il faut gérer le conflit, limiter les dégâts mais pas obtenir une victoire sans appel. « C’est révoltant », s’indigne Yehouda Kaplan qui souhaite fortement que lors du prochain affrontement, Tsahal terrasse le Hamas: « Il y a quatre-vingt ans les Juifs étaient démunis, mais aujourd’hui, nous avons une armée puissante avec un matériel que beaucoup nous envient, et il n’y a donc aucune raison pour que les ennemis d’aujourd’hui relèvent la tête et que chaque deux ans il faille recommencer le même scénario. Leur but est le même que ceux d’il y a quatre-vingt ans et qui nous ont assassiné six millions de frères et soeurs: nous faire disparaître », souligne-t-il.

« Assez avec la pitié et les excuses », conclut-il

Photo Famille