Un père endeuillé commente la nomination de Yahia Sinwar à Gaza

Ron Kerman n’appartient pas seulement à la longue cohorte des familles endeuillées par le terrorisme. Sa fille Tel hy’d avait péri en 2003 dans l’explosion d’un autobus à Haïfa. Il fait aussi partie de la longue liste de citoyens qui avertissent des conséquences prévisibles de certaines décisions gouvernementales, avec la célèbre expression « Nous vous l’avions dit! »

Après la désignation de Yahia Sinwar à la tête du Hamas à Gaza, Ron Kerman revient sur la campagne que lui et tant d’autres familles avaient menée contre la libération de centaines de terroristes en échange de Guilad Shalit. « A l’époque, nous avions averti que d’autres familles israéliennes enteront dans la grande famille du deuil et de la douleur suite à la libération de tant de terroristes. Et voilà qu’un membre de cette liste devient le chef du Hamas à Gaza! », constate avec amertume Ron Kerman.

« Cela fait de la peine d’avoir toujours à revenir sur la même phrase tu type’nous vous avions prévenus' », regrette ce père brisé, qui précise qu’il y aurait eu d’autres leviers pour faire libérer le soldat israélien. Mais à l’époque, les médias israéliens n’avaient d’yeux que pour la campagne en faveur de la libération de Guilad Shalit, quel qu’en soit le prix. Les familles endeuillées, quant à elles, n’ont pas trop eu droit à la parole.

La date anniversaire de l’attentat de Haïfa aura lieu le 3 mars. Dix-sept personnes, dont sa fille Tal hy’d, avaient été tuées par une bombe humaine ou plutôt inhumaine.

Photo Miriam Alster / Flash 90