Pénurie d’électricité à Gaza: le Hamas menace de tirer sur Israël

La théorie du bouc-émissaire est limpide du côté du Hamas. Après avoir procédé aux arrestations de près de quatre-cent personnes parmi les quelques milliers qui ont osé manifester leur colère contre l’organisation terroriste, celle-ci, au pied du mur, sait comment rassembler une nouvelle fois sa population mécontente. Le Hamas a averti que si la crise de l’électricité persiste, la colère sera dirigée vers Israël et les tirs de roquettes reprendront. Les dirigeants du Hamas ont prévenu que non seulement ils n’empêcheront plus des petites organisations dissidentes à tirer sur Israël mais que le Hamas lui-même reprendra l’offensive.

Israël a été averti de ces menaces par plusieurs canaux mais à Jérusalem on refuse de commenter ces informations, se contentant de rappeler que « Tsahal est prêt à parer à tout éventualité ».

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90