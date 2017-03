Pentagone: une nomination qui inquiète Israël et les milieux juifs

Parmi toutes les nominations du président Donald Trump, celle du secrétaire à la Défense James Mattis est la plus problématique du point de vue israélien. Des milieux juifs américains ainsi que les autorités israéliennes expriment ces jours-ci leur inquiétude quant à une nomination prévue par James Mattis au Pentagone. Il envisage de nommer Anne W. Patterson au poste de secrétaire-adjoint à la Défense pour les questions politiques. Elle deviendrait de ce fait la n°3 du Pentagone.

Or Anne W. Patterson fut ambassadrice au Caire entre 2011 et 2013 lorsque le président Hosni Moubaraq fut destitué et lâché par l’Administration Obama au profit de Muhamad Mursi, membre des Frères Musulmans. Anne W. Patterson fut la cible de critiques de la part de l’opposition égyptienne pour sa proximité des Frères Musulmans et elle est même considérée comme soutenant le Hamas.

