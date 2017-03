Pence: « Trump  envisage sérieusement le transfert de l’ambassade »

Le discours du vice-président des Etats-Unis Mike Pence était très attendu, dimanche soir, lors de la session d’ouverture du congrès de l’AIPAC, lobby pro-israélien aux Etats-Unis, à Washington.

Dans son allocution, Pence a rappelé les engagements pris par l’administration Trump à l’égard d’Israël et a souligné une nouvelle fois que le président américain envisageait sérieusement le transfert de l’ambassade des Etats-Unis de Tel Aviv à Jérusalem.

Il a précisé qu’après des dizaines d’années où l’on ne faisait que parler de cette démarche, le président Trump pensait qu’il était temps d’agir.

Et d’affirmer : « Sous la direction du président Donald Trump, le monde saura cela : l’Amérique se tient aux côtés d’Israël ». Il a ensuite répété : « Le président Trump et moi-même soutenons Israël sans ressentir le besoin de nous en excuser et ce sera toujours ainsi ».

Pence a ensuite évoqué le conflit israélo-palestinien pour indiquer que ‘le président Trump s’investissait beaucoup pour trouver une solution’. « Il y aura des compromis sur la voie de la paix, a-t-il ajouté, mais nous ne céderons rien qui puisse porter atteinte à la sécurité de l’Etat d’Israël ».

Pour être bien clair, Pence a encore souligné que les Etats-Unis soutenaient Israël, considéré comme un ami et un allié, et que son appui, d’un point de vue sécuritaire, était au plus haut niveau. ‘Notre engagement pour la défense d’Israël ne tolère aucun compromis’, a encore assuré Pence.

Il a ensuite affirmé que ‘sous la direction du président Donald Trump, ‘les USA ne permettraient pas à l’Iran de développer son arme nucléaire’. « C’est l’engagement que nous avons pris pour Israël et pour le monde », a-t-il conclu. Photo Aroutz Sheva