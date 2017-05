Pence : Trump envisage de déplacer l’Ambassade à Jérusalem

Trump a promis, au cours de sa campagne électorale de déménager l’ambassade s’il était élu. La Maison affirme que la question est toujours en débat.

« Le Président desEtats-Unis, à l’heure où nous parlons, examine très sérieusement le déménagement de l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem », a déclaré Pence, déclenchant un long moment d’applaudissements fervents, durant les commémorations du Jour de l’Indépendance (Yom Haatsmaout) dans une salle pleine d’ornements du Bâtiment abritant les bureaux exécutifs Eisenhower, près de la Maison Blanche.

« Pour être clair, le Président est aussi personnellement engagé à résoudre le conflit entre Israéliens et Palestiniens », a ajouté le Vice-Président. Pence a aussi cherché à rassurer l’audience en disant que, bien qu’on doive faire des compromis, Trump « ne compromettra jamais la sécurité de l’Etat Juif d’Israël – ni maintenant, ni jamais ».

Trump et Abbas doivent, au cours de leur rencontre de mercredi, évoquer toutes les options qui permettraient de poursuivre la voie de la paix entre Palestiniens et Israéliens.

Trump a rompu avec un consensus de longue haleine, en matière de politique américaine, en février, quand il a suspendu tout soutien clair à l’idée d’un Etat Palestinien indépendant, en disant que si cela satisfaisait les parties, il pourrait aussi approuver une solution à un seul Etat.

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, en février, en compagnie du Premier Ministre israélien Binyamin Netanyahu, on a demandé à Trump s’il était prêt à abandonner l’idée d’une solution à deux Etats, dans le cadre du conflit. Trump a déclaré « J’examine ces solutions à deux Etats et à un seul Etat et j’aime celle que les parties préfèrent. Je suis très content de celle que veulent les deux parties. Je peux vivre avec chacune d’elle ».

Il a aussi demandé à Israël de « suspendre » la construction dans les implantations juives dans les territoires disputés avec les Palestiniens que ceux-ci réclament pour la constitution d’un éventuel futur Etat.

ynetnews.com Jforum.fr