Peine de prison pour le rav Metzger

L’ancien grand-rabbin d’Israël Yona Metzger a été condamné jeudi à quatre ans et demi de prison ferme pour divers chefs d’accusation dont ceux de corruption, abus de confiance, abus de position et obstruction à la justice. Le juge du tribunal du district de Jérusalem a opté pour une sévérité particulière en refusant la négociation de peine conclue avec le rav Metzger en vertu de laquelle il avouait une partie des charges retenues contre lui et écoperait de trois ans et demi de prison.

D’après le chef d’accusation de corruption passive, le rav Metzger aurait perçu un montant total accumulé de cinq millions de shekels dont trois millions en enrichissement personnel.

Le juge a justifié la sévérité de la sanction par le fait que le rav Metzger a utilisé le prestige de sa fonction et de son statut ainsi que le tissus de relations y afférent pour monter une véritable entreprise financière illicite qui a fonctionné durant des années dont celles de son mandat comme grand-rabbin d’Israël.

