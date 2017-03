Le pays qui va renouer avec Israël est le Nicaragua

Le secret n’aura pas été maintenu trop longtemps! Quelques heures après l’annonce faite par le Premier ministre sur le rétablissement prochain de relations diplomatiques avec un nouveau pays, la réponse a été révélée: il s’agit du Nicaragua, Etat d’Amérique latine. Ce pays avait rompu ses relations avec Israël en 2010 à la suite des événements du Marmara au motif que l’arraisonnement du navire « constituait une violation du droit international »!

Les autorités nicaraguayennes, comme d’autres dirigeants de la planète se sont dans doute rendu compte qu’il est plus avantageux d’entretenir des relations avec l’Etat juif que de le boycotter.

Le Nicaragua est un pays situé entre le Costa Rica au sud et le Honduras au nord. Sa superficie est de 130.000 km2 et sa population de plus de six millions d’habitants. Le succès diplomatique israélien est d’autant plus important que ce pays est présidé par Daniel Ortega, dirigeant marxiste légendaire dans ce pays et en Amérique latine et qui est proche de l’Iran.

Par ailleurs, sur le plan diplomatique, le Premier ministre israélien se rendra dans deux mois au Libéria où il assistera à un sommet des pays de l’ECOWAS, forum économique réunissant quinze Etats de l’Afrique de l’Ouest. Mais cette fois-ci, le thème central du sommet sera consacré au terrorisme islamique qui s’étend sur le continent africain, notamment avec des organisations telles que Boko Haram, Aqmi, et Al-Shabbaab.

