Dans quel pays les habitants sont les plus heureux du monde ?  

D’après un nouveau sondage réalisé par l’Onu dans le monde entier, c’est en Norvège qu’on enregistre la plus grande joie de vivre auprès de la population. Les questions portaient sur les revenus financiers, la longévité, la liberté personnelle, la générosité, la corruption du pouvoir et d’autres paramètres. Le Danemark arrive en seconde position et les Etats-Unis sont classés 14e, perdant un point depuis la dernière étude. La situation d’Israël, qui se trouve à la 11e place, se serait améliorée d’un point. Et quel est le pays où la vie serait la plus triste ? Selon cette enquête, il s’agirait de la République de Centre Afrique.