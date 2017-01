Pays-Bas: Geert Wilders pourfend les hypocrites qui condamnent la décision de Donald Trump

Le leader du Parti de la Liberté néerlandais (extrême-droite) Geert Wilders, très grand ami d’Israël s’est insurgé contre l’hypocrisie des pays, organisations ou personnes qui aujourd’hui poussent des hauts-cris après la décision du président Donald Trump d’interdire l’entrée de ressortissants musulmans de certains pays du Moyen-Orient ou d’Afrique.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Geert Wilders présente une liste de seize pays musulmans dans lesquels l’entrée d’Israéliens est strictement interdite depuis de nombreuses années. « Où est votre voix, messieurs et mesdames les protestataires et les tenants du politiquement correct, lorsque ce sont des Juifs à qui l’on interdit l’entrée dans un pays? », demande le député!

L’extrême-droite européenne n’est pas homogène quant à ses positions envers les Juifs et Israël. Dans cette constellation, Geert Wilders et son parti se distinguent dans leur absence d’antisémitisme et leur fervent soutien à Israël. Le correspondant autrichien de ce parti, le FPÖ marche dans la même voie ainsi que le parti allemand Alternative für Deutschland (à ne pas confondre avec les petitd partis néonazis). A l’opposé, la plupart des autres partis d’extrême-droite en Europe comme par exemple le Front National (France) et les partis d’extrême-droite d’Europe orientale (comme Jobbik en Hongrie) ne peuvent entrer dans cette catégorie et maintiennent toujours leur idéologie antisémite et antisioniste.

Photo Wikipedia