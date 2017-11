Pathétique Mahmoud Abbas…

Sur fond de fortes tensions entre l’Arabie saoudite et l’Iran, le chef de l’Autorité Palestinienne s’est rendu en visite à Riyad. Il a eu des entretiens avec des hauts responsables du royaume et attend une réponse pour savoir s’il sera reçu par le roi Salman ou par le prince héritier Muhamad Ben Salman.

Le but de cette visite est d’apporter des précisions sur la position de l’AP après la « réconciliation » avec le Hamas, démarche qui ne plaît pas trop aux Saoudiens en raison du rapprochement du Hamas avec l’Iran et le Hezbollah. Mais lors de ses entretiens, Mahmoud Abbas s’est comporté de manière pathétique, comme un enfant réprimandé qui met la faute sur un camarade. Il a expliqué à ses interlocuteurs que si cela ne tenait qu’à lui, il n’aurait jamais entamé de rapprochement avec le Hamas mais qu’il l’a fait parce que le président égyptien A-Sissi l’a exigé de lui et exercé de lourdes pressions…

Selon des responsables saoudiens qui ont parlé au chef de l’AP, ce dernier leur aurait dit que si Riyad veut que les négociations Fatah-Hamas cessent il faut s’adresser au président égyptien.

Une belle manière d’assumer ses actes…

