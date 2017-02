le parti Zehout se prépare aux primaires

Le parti Zehout, créé par Moshé Feiglin tiendra ses premières primaires le 28 février prochain. Elles sont destinées à désigner les candidats à la députation lors des prochaines élections. L’ancien député qui a claqué la porte du Likous a présenté l’une des personnalités qui souhaitent en faire partie. Il s’agit de l’économiste Guilad Halper, membre de la commission consultative du ministre des Finances.

Sur sa page Facebook, Guilad Halper a expliqué son choix: « Je considère que le modèle libéral est le plus moral et efficace qui soit d’un point de vue économique comme d’un point de vue social (…) Dans l’histoire des économies, il n’y a aucun exemple de pays ayant abandonné l’économie libérale et ayant prospéré à la longue (…) Zehout est le seul parti qui propose un modèle libéral authentique ».

Il faut préciser que c’est lui qui a élaboré le programme économique du parti et il affirme que la situation des citoyens israéliens connaîtrait une amélioration significative si ce programme n’était appliqué ne serait-ce qu’à moitié.

