Parti travailliste: Micky Rosental se livre à des propos racistes

Le député travailliste Micky Rosental a tenu des propos douteux lors d’une émission politique. Interrogé par la journaliste Amalia Dwek, il a déclaré que « les députés de la deuxième et troisième dizaines du Likoud ont un QI commun », sous-entendu médiocre. Appelé par la journaliste à préciser sa pensée, le député a refusé d’obtempérer mais a lancé un sourire complice en direction d’une partie du public qui l’applaudissait et s’est contenté de rajouter: « Eux, ils ont compris, ça suffit ».

Le président de la coalition David Bittan (Likoud) a réagi en déclarant: « Le seul qui ait le droit de donner des notes aux députés, c’est le peuple lors des élections. Et le peuple a choisi le Likoud, en connaissance de cause et en sachant qui est à la tête du parti et qui se trouve au queue de liste ». Il a rajouté que les députés du Likoud réalisent un travail important quelle que soit leur place dans la liste et il accuse les propos de Micky Rosental « d’exprimer de l’arrogance et due racisme anti-séfarade, étant notoire que le bas de la liste Likoud est essentiellement composé d’originaires d’Afrique du Nord ou d’Orient ».

Ce n’est pas la première fois que des politiciens, artistes ou intellectuels de la gauche laïque ashkénaze tiennent des propos condescendants voire méprisants envers des semblables d’origine séfarade, les présentant comme des personnes aux idées primitives.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90