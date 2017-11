Parti travailliste: l’ancien ministre Ofer Pines attaque frontalement Avi Gabbaï

Si l’une des tactiques politiques du président du Camp Sioniste est que l’on parle chaque jour de lui, il a réussi son pari! Avi Gabbaï ne cesse de « lâcher » des déclarations qui font au minimum hausser les sourcils dans son parti mais commencent aussi à énerver de plus en plus de députés et d’adhérents travaillistes, y compris des anciens responsables.

Dernier exemple en date, ses propos audacieux prononcés lors d’une conférence devant des étudiants à Beer Sheva, lors de laquelle il a repris la célèbre phrase prononcée en aparté au rav Itshak Kadoury zatsal par Binyamin Netanyahou lors de la campagne électorale de 1999: « La gauche a oublié ce qu’est être juif ». Cette petite phrase enregistrée à l’insu du candidat avait provoqué pas mal de remous dans la classe politique. Avi Gabbaï a rappelé cette phrase en la reprenant à son compte: « Et savez-vous ce que la gauche a fait à l’époque? Elle a oublié ce qu’était être juif! » Avi Gabbaï tente sans doute de corriger l’image méritée que s’est donné le Parti travailliste d’une formation qui s’éloigne de plus en plus des valeurs juives au profit de valeurs libérales et universalistes. Les propos scandaleux prononcés contre les milieux traditionnalistes par des intellectuels de gauche lors de meetings y sont aussi pour quelque chose tout comme le phantasme véhiculé par des personnalités de gauche quant à une prise de contrôle du religieux dans la société et particulièrement dans l’armée.

Depuis, les commentaires et les critiques se sont mutipliés au sein du Parti travailliste et beaucoup y voient une tentative d’Avi Gabbaï de faire glisser le parti vers la droite au risque de perdre son électorat de base, si on y ajoute d’autres déclarations faites ces dernières semaines concernant le conflit israélo-palestinien.

Très peu de députés du Camp Sioniste ont accepté de réagir dans les médias sur cette dernière déclaration tant ils sont gênés ou ne souhaitent pas critiquer publiquement leur président. L’un des rares qui a voulu réagir, Amir Peretz, a déclaré que l’on peut être de gauche et en même temps attaché aux valeurs juives traditionnelles. Il s’est démarqué en termes modérés des propos d’Avi Gabbaï. Mais l’atmosphère au sein du parti est morose, certains se demandant soudain s’il n’y a pas eu « tromperie sur la marchandise » et s’ils n’ont pas fait une erreur en portant Avi Gabbaï à la présidence du Camp Sioniste.

Parmi les citiques acerbes, il y a Ofer Pines l’un des anciens ténors du Parti travailliste, qui s’est lancé dans une attaque frontale contre le président du Camp Sioniste sans oublier de noircir la direction actuelle du pays. Sur sa page Facebook, l’ancien ministre écrit ce réquisitoire sévère contre Avi Gabbaï:

« C’est avec une immense douleur et une profonde tristesse que j’écris ces lignes. Je me retiens depuis des semaines mais je ne peux me taire davantage. En vérité, je suis en état de choc concernant Avi Gabbaï. Cet homme a un immense toupet. Ses dernières déclarations, qui reprennent l’incitation de Binyamin Netanyahou en 1999 ont franchi toutes les lignes rouges. Nous sommes des juifs sionistes, qui aimons notre Etat, des démocrates, modérés, recherchant la paix et soucieux de la sécurité de notre pays. Nous n’avons pas la phobie des étrangers, nous sommes contre le racisme et la violence et respectons la minorité arabe. Nous ne vivons pas dans l’angoisse de ‘tout le monde est contre nous’ mais nous vivons avec le bon ton actuel qui est de nous attaquer, nous salir et inciter contre nous. Il semble que pour attirer de nouveaux électeurs, Avi Gabbaï est capable de piétiner, humilier et salirceux qui l’ont porté au pouvoir. Aujourd’hui, je me sens floué ».

Même si Avi Gabbaï a reconnu récemment qu’il préfère l’opportunisme politique pour gagner les élections à l’idéologie, il joue actuellement avec le feu au sein de sa propre formation em tirant trop sur la corde. Au sein de sa formation, de plus en plus nombreux sont ceux qui voient en lui le fossoyeur du parti travailliste pour créer un « Likoud n°2 », se basant sur une analyse socio-politique de l’état d’esprit de la société israélienne actuelle.

Photo Michal Fattal / Flash 90