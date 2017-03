Parti travailliste : un accord entre Yehimowitch et Cabel !

Est-ce un coup de théâtre dans le camp travailliste ? Ou bien cet accord était tout à fait prévisible ? En tout cas, les médias israéliens présentent l’information comme un scoop.

Ils indiquent que les députés Shelly Yehimowitch et Eytan Cabel ont conclu un accord selon lequel Yehimowitch poserait sa candidature à la présidence de la Histadrout, en tant que représentante du parti de Cabel, et ce dernier bénéficierait de son soutien dans sa course pour la direction du parti travailliste.

La seconde chaine de la télévision israélienne a fait cette révélation en précisant qu’elle détenait un enregistrement audio confirmant cette information qui devrait être diffusé à 20 heures lors du journal télévisé. Tout cela survient après les dénégations des deux députés qui affirmaient jusqu’à présent qu’ils n’avaient conclu aucune alliance concernant la présidence de la Histadrout.

Rappelons que c’est le 5 février dernier que la députée Shelly Yehimowitch, no 3 du parti de gauche ‘Camp Sioniste’, a annoncé officiellement qu’elle briguait la présidence de la grande centrale syndicale face à l’actuel dirigeant Avi Nissenkorn qui compte se représenter. Yehimowitch a alors expliqué qu’elle souhaitait redynamiser cette organisation importante en se lançant dans une’ action sociale courageuse et propre en faveur du droit élémentaire de gagner sa vie dignement’.