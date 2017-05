Le Parti du Progrès de Norvège demande l’interdiction de la circoncision

Un jour après que le comité de l’environnement du Parlement wallon de Belgique ait voté l’interdiction de l’abattage rituel, le Parti du Progrès de Norvège a voté samedi en faveur d’une loi interdisant la circoncision des enfants de moins de 16 ans.

Les partisans du projet de loi norvégien, discutée lors du rassemblement national du parti au cours du week-end, affirment que la circoncision constitue un préjudice mental et physique pour les enfants et constitue une grave violation des droits de l’enfant. Le Parti du Progrès est le troisième parti du royaume – avec 29 des 169 sièges du parlement – et il est partenaire de la coalition gouvernementale.

Réagissant à la nouvelle, le rav Mena’hem Margolin, directeur général de l’European Jewish Association, a écrit une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou et au ministre des Affaires de la diaspora, Naftali Bennett, en les appelant à créer d’urgence une équipe de travail conjointe associant les bureaux gouvernementaux et les organisations juives en en Europe, afin d’éviter la propagation de législations anti-juives.

« Je ne doute pas que l’Etat d’Israël – l’Etat du peuple juif – ne peut pas rester indifférent, et je vous invite à exercer toute votre influence politique afin de prévenir l’exclusion des Juifs de la vie dans les différents pays européens ».

En ce qui concerne le projet de loi norvégien, le rav Margolin a déclaré: « Nous agirons de toutes les manières possibles pour lutter contre ce projet de loi honteux… Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une décision anti-juive qui est manifestement antisémite car le projet de loi ne nuit pas aux musulmans qui ne sont pas tenus de circoncire leurs nourrissons et peuvent effectuer la procédure même à l’âge plus avancé que le projet de loi le permet ».

Source www.kountrass.com