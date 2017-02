Le parquet classe le dossier contre l’étudiante de Betsalel

Le parquet a décidé de classer le dossier de l’étudiante de l’académie des Beaux-Arts Betsalel qui avait réalisé un dessin très évocateur, présentant le visage de Binyamin Netanyahou à côté d’une corde de pendu. Donnant comme motif le ‘manque de culpabilité’, il a estimé que l’artiste avait simplement exprimé son opposition à Netanyahou, et qu’il ne s’agissait pas d’une incitation à la violence. La publication de cette caricature avait suscité de vives réactions dans le public. L’auteur est une étudiante de 18 ans de première année. Les étudiants et les enseignants de Betsalel ont soutenu la jeune fille et dénoncé la ‘grave atteinte à la liberté académique’. Evoquant le dessin choquant de cette dernière, ils ont précisé ‘qu’un exercice au sein de l’établissement ne pouvait être considéré comme un appel à l’action’.