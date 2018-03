Paris: un nouveau crime antisémite ignoble?

L’affaire ne fait pas encore grand bruit en France, encore secouée par l’attentat terroriste de la semaine dernière. Mais il se pourrait qu’un nouveau meurtre antisémite particulièrement ignoble ait été commis à l’encontre d’une octogénaire juive dans le 11e arrondissment de Paris. Alertés vendredi soir par des voisins suite à un départ de feu, les pompiers ont fait irruption dans un appartement situé au 30 de l’avenue Philippe Auguste. Après avoir circonscrit les flammes et progressé dans l’appartement, ils ont fait la macabre découverte du corps calciné de Mme Mireille K., veuve juive de 85 ans.

Les premiers éléments de l’enquête recueillis sur place par les techniciens du Laboratoire central de la Préfecture de police de Paris ont rapidement exclu la thèse de l’accident ou du suicide. En effet, il y a eu au moins cinq départs de feu, et surtout, le corps de la malheureuse victime avait été lacéré de onze coups de couteau. L’affaire semble d’une telle importance que le procureur de la République François Molins s’est déplacé en personne sur les lieux.

D’après une source policière, la victime avait déjà déposé plainte à plusieurs reprises pour harcèlements et menaces de meurtre proférées à son encontre par un individu d’origine arabe, habitant le quartier, qui lui avait promis de “la tuer et la brûler”. Il avait également été vu dans son appartement. Une mort particulièrement atroce sur le plan symbolique quand on apprend que la victime – tout comme son défunt mari – était une rescapée de la Shoah.

Samy Ghozlan, directeur du BNVCA (Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme) a immédiatement été mis en contact avec le fils et la famille de la victime, qui sont terrassés par cet acte. L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Paris et Sammy Ghozlan a indiqué que le suspect a déjà été interpellé par la police.

Pour le BNVCA, il ne fait pas de doute que ce crime horrible ressemble à celui commis contre Sarah Halimi entre le 3 et le 4 avril 2017 par un voisin, lui-aussi musulman.

Photo Illustration