Paris: un policier tué et un autre blessé sur les Champs Elysées

Un homme est sorti d’une voiture, près d’un car de police, et a ouvert le feu sur des policiers, tuant l’un d’entre eux et blessant grièvement un autre. Le drame s’est produit jeudi soir, vers 21 heures, sur l’avenue des Champs Elysées, à Paris, près de l’Arc de Triomphe. Les forces de l’ordre ont rapidement riposté et ont abattu l’assaillant. Selon certaines informations non confirmées, un complice aurait pris la fuite. Les médias français ont indiqué après cette attaque que ‘pour le moment, aucune piste n’était écartée, criminelle ou terroriste’.

Toute la zone a été bouclée et un dispositif de sécurité a été mis en place. Les Parisiens ont été priés de ne pas s’approcher des lieux. Plusieurs stations de métro ont été fermées au public. Le Premier ministre français Bernard Cazeneuve et le ministre de l’Intérieur Matthias Fekl se sont rendus à l’Elysée pour une réunion urgente avec le président François Hollande. À 22 heures, la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie de l’enquête. L’auteur de l’attaque, selon certaines sources, serait connu des services de police.