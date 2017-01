Paris: Israël Katz souligne la coopération sécuritaire franco-israélienne

Le ministre des Transports et des Renseignements Israël Katz est en visite officielle à Paris. Il aura des entretiens avec des responsables de la Défense et des renseignements français. Il a déclaré que le fait que Daech subisse des revers dans ses fiefs syriens et irakiens augmente de manière significative les risques d’attentats en-dehors de ‘ses terres’. Le ministre a loué la bonne coopération entre Israël et la France dans le domaine sécuritaire: « Israël aide la France pour empêcher des attentats sur le sol français et bénéficie de son côté de la coopération des services secrets français pour empêcher des attentats en Europe contre des cibles juives ou israéliennes ».

Photo Flash 90