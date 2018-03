Paris: des milliers de personnes à la ‘marche blanche” en mémoire de Mireille Knoll hy”d

Des milliers de personnes ont défilé en silence à Paris depuis la Place de la Nation jusque devant l’immeuble du 11e arrondissement où habitait Mireille Knoll hy”d. Parmi les personnalités présentes, le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, le président de l’Assemblée nationale François de Rugy, le grand-rabbin de France Haïm Korsia, l’imam de Drancy Hassan Chalgoumi, la mairesse de Paris Anne Hidalgo, des dirigeants des institutions communautaires et des responsables politiques.

Le silence a été rompu et l’ambiance perturbée par les arrivées de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, accompagnées de huées, des sifflements et même quelques échauffourées, au point que les deux chefs de partis ont dû être exfiltrés du cortège avec l’aide de la police. Le psychanalyste Gérard Miller, juif assimilé d’extrême gauche et proche de Jean-Luc Mélenchon a appelé à la démission de Françis Khalifa, président du Crif, selon lui “indigne d’occuper cette fonction” puisqu’il avait notamment qualifié “d’indésirable” la présence de représentants de la France Insoumise. Marine Le Pen a dû elle aussi ferrailler avec des personnes présentes. Elle s’est défendue en déclarant: “Cela fait des années que nous luttons contre l’antisémitisme islamiste, par conséquent nous sommes parfaitement à notre place ici. Le fils de Mme Knoll a considéré que tout le monde devrait être là”.

Le philosophe Alain Finkielkraut, lui-aussi présent à la marche, a fermement dénoncé ceux qui ont rompu le silence qui était de mise pendant cette procession.

Au moment même où se déroulait la marche, les responsables de l’Université de la Sorbonne découvraient le saccage du local de l’Union des Etudiants Juifs de France situé à Tolbiac I ainsi que des graffitis antisémites sur les murs. Le site était occupé par des militants d’extrême gauche et les messages inscrits étaient sans équivoque: ‘Mort à Israël’ ou ‘Vive Arafat’. Des slogans que l’on entend dans les manifestations auxquelles assistent fièrement Jean-Luc Mélenchon et ses amis.

Photo Illustration