Paris: Ayman Oudeh rencontre Walid Joumblatt

Le président de la Liste arabe unifiée, Ayman Oudeh, a rencontré à Paris le leader des Druzes libanais Walid Joumblatt. Ce dernier est actuellement l’une des personnalités politiques les plus influentes au Liban. De tendance socialiste et nationaliste, Walid Joumblatt est un partisan inconditionnel de la cause arabe palestinienne, même à l’époque des années 1970-1980 où le Fatah avait installé ses bases dans le sud du Liban.

Cette rencontre a été critiquée par un membre même de la Liste arabe, Issam Mahoul (Hadash) qui reproche à Ayman Oudeh d’avoir rencontré une « personnalité controversée », Walid Joumblatt étant également opposé au régime syrien de Bachar El-Assad.

Le leader druze libanais a dans le passé été également actif auprès des druzes israéliens en tentant notamment de les pousser à se désolidariser de l’Etat d’Israël et à refuser de faire l’armée. Les Druzes israéliens avaient alors exigé de Joumblatt de ne pas s’immiscer dans leurs affaires.

Ayman Oudeh a reconnu que la loyauté des Druzes israéliens envers l’Etat d’Israël a été l’un des sujets de discussion lors de sa rencontre avec Walid Joumblatt. Le président de la Liste arabe unifiée à insisté sur la nécessité de tous les Palestiniens – parmi lesquels il compte les Druzes! – de « faire front commun contre le gouvernement d’extrême droite au pouvoir et ses incitations incessantes contre la population arabe israélienne » (sic).

Il a remercié Walid Joumblatt pour le soutien manifesté à la cause arabe palestinienne, déjà du temps de son père Kamal Joumblatt.

La semaine dernière, le leader druze libanais a remis à son fils Taïmor la direction du parti lors d’une cérémonie officielle. Symboliquement, il a déposé sur ses épaules un keffieh arabe palestinien et lui a dit: « Voici sur tes épaules le keffieh de la Palestine occupée, ce keffieh qui réunit ceux qui s’opposent à Israël où qu’ils soient »!

