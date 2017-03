Les parents d’El-Or Azaria à la Knesset

Les parents du soldat El-Or Azaria, condamné pour ‘homicide’ après avoir ouvert le feu sur un terroriste blessé juste après un attentat à Hévron, sont venus à la Knesset mercredi matin pour remettre aux députés une lettre dans laquelle ils demandent : ‘Faites revenir notre fils à la maison’. Le père du soldat a déclaré aux journalistes : « On nous a transformés en ‘ennemis du peuple’ et c’est faux. Nous aimons le peuple, l’Etat et le pays ». Il a ajouté qu’il poursuivait les démarches pour présenter un recours sur les recommandations de ses avocats. Il a ensuite dénoncé l’attitude des médias qui selon lui ont présenté l’affaire de façon injuste. Il leur a reproché d’avoir humilié son fils, ajoutant: « Pendant qu’ils étaient à la maison avec leur femme et leurs enfants, mon fils montait la garde comme tous nos soldats valeureux ». La mère d’El-Or a déclaré avec émotion que ‘son fils était innocent et qu’elle voulait le voir rentrer à la maison’. Elle a ensuite adressé un appel au président Rivlin, lui demandant d’intervenir pour que son fils soit libéré.