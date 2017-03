Parallèle indécent établi par un membre du CIO

Le Suisse Gian-Franco Kasper, président de la Fédération internationale de ski et membre du Comité exécutif du CIO s’est laissé aller à un parallèle particulièrement indécent et révoltant lors d’une réunion du CIO à Pyeongchang (Corée du Sud). Evoquant l’éventualité d’une exclusion de la Russie pour les prochains JO d’hiver, il a comparé une telle décision à l’extermination des Juifs durant la Shoah!!

Suite aux vives réactions il a maladroitement tenté de s’expliquer: « C’est juste que je suis contre l’idée de bannir ou de sanctionner des innocents. C’est ce qu’a fait Hitler. Tous les juifs devaient être tués, indépendamment de ce qu’ils avaient fait ou pas fait.(ndlr: réflexion étrange laissant à penser que selon lui, certains parmi les Juifs auraient mérité leur sort…)

Mais un peu plus tard, Gian-Franco a sans doute compris l’énormité de ses propos et de ses effets médiatiques possibles et a présenté ses excuses.

Photo Illustration