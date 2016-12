Le pape adresse un appel à Israël et aux Palestiniens

Dans son discours traditionnel prononcé depuis la Place St Pierre, au Vatican, à l’occasion de Noel, le pape François a adressé un appel à Israël et aux Palestiniens. Après avoir évoqué la tragédie syrienne et déploré que ‘trop de sang avait été versé, il a déclaré : « Paix aux femmes et aux hommes de la bien-aimée Terre Sainte, choisie et préférée par Dieu. Qu’Israéliens et Palestiniens aient le courage et la détermination d’écrire une nouvelle page de l’histoire, où haine et vengeance cèdent la place à la volonté de construire ensemble un avenir de compréhension réciproque et d’harmonie ».