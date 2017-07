En panne d’inspiration? Activités ludiques et éducatives

En panne d’inspiration pour occuper vos têtes blondes en cette période de vacances ? Le Musée des Pays de la Bible de Jérusalem a plus d’un tour dans sa musette historique à vous proposer

Il vient de se mettre à l’heure d’été : le Musée des Pays de la Bible de Jérusalem a concocté un programme pour toute la famille, en premier lieu, pour les enfants. Cela fait plusieurs saisons déjà que cet établissement culturel, niché à quelques encablures du Musée d’Israël, mobilise ses experts pour préparer, concevoir, imaginer, une thématique estivale de qualité, à l’attention de son jeune public. Cette année encore, le menu est soigné. L’idée : combiner activités éducatives enrichissantes et approche ludique.

A la recherche des Temps anciens

Tous les ans, le camp de vacances du musée fait le plein. Cette année du 23 juillet au 8 août, il invite les jeunes passionnés d’histoire de kita א à ד, à revêtir la peau d’un chercheur des Temps bibliques pour explorer les civilisations de l’Ancien monde. Une remontée dans le temps et l’expédition commence, en quête de trésors et autres objets précieux. Rejouer des jeux en vogue à l’époque de la Bible, construire un ancien instrument de musique, cuisiner à la mode de l’Est antique, théâtres, marionnettes, bal costumé. Le tout, pour mieux comprendre le destin des grandes figures de l’Histoire.

Ecouter et écrire les lettres d’hier

Autre voyage extraordinaire, celui proposé par le docteur Shirley Graetz, qui vient de publier le second tome des récits de son héros, Le jeune Gilgamesh et le monde souterrain (גילגמש הצעיר והמסע לשאו). Tous les mercredis du mois de juillet, à 18h, cette assyriologue et auteure pour enfants lira, en hébreu, des extraits de son livre. Autour d’elle, des artéfacts écrits en Akkadien – langue sémite éteinte parlée dans l’ancienne Mésopotamie – pour décor. A l’issue de la lecture, les jeunes participants de 7 à 12 ans prépareront une tablette d’argile pour y écrire et dessiner en lettres cunéiformes.

Course interactive en temps réel

Déterminé à concilier archéologie et haute technologie, le Musée des Pays de la Bible propose un moyen innovant d’encourager toute la famille à partir à la découverte de ses collections. Par le biais d’une application, le temps d’une session de 60 minutes environ, les 2, 9, 16 et 23 août à 18h, les visiteurs seront amenés à concourir les uns contre les autres. Un jeu de rôle grandeur nature : puzzles à résoudre, mission à accomplir, chasse aux trésors, jeux interactifs, le tout, pour une expérience muséographique totalement différente. Ou comment poser un nouveau regard sur ces objets anciens.

Incontournable, le conte

Un grand classique du Musée de la Bible, l’heure du conte fait tout naturellement partie de la programmation estivale. Une fois par semaine, les mercredis des mois de juillet et août à 16h45, les 4-8 ans et leurs parents sont conviés à la découverte du monde secret des personnages mythiques du folklore ancestral. 75 minutes durant, les rois du passé reprendront vie dans une mise en scène enchanteresse, par la voix de la conteuse Rivka Shabtai.

Archéologue d’un jour

A partir de l’exposition-phare du musée, Dans la vallée de David et Goliath, les 5-10 ans sont invités à marcher, 2 heures durant, sur les traces de ce petit héros, benjamin d’une fratrie de 7 enfants, qui a su venir à bout du géant. Sous la houlette d’un jeune archéologue, les participants vont endosser l’habit d’un maître de fouilles pour se retrouver soumis à des défis et autres découvertes palpitantes, à la rencontre des célèbres figures de la Bible. A la fin de leur périple, ils iront visiter la cour du jeune roi David et prendre part au quotidien des habitants de la vallée d’Elah, un millénaire avant notre ère. Ils pourront ainsi creuser, cuisiner, s’habiller, écrire et créer, exactement comme cela se pratiquait voilà 3 000 ans. Tous les jours (hormis vendredi et samedi), du 13 au 29 août, à 10h, 11h et 12h.

Cela fait 25 ans que le Musée des Pays de la Bible de Jérusalem invite le visiteur à s’immerger dans les profondeurs culturelles du Proche-Orient, de l’Afghanistan à l’Est de la Méditerranée, en passant par les montagnes du Caucase ou la Nubie d’alors. L’institution revisite ces terres anciennes, retraçant l’histoire des civilisations qui peuplent la Bible. Elle explore comment les Sumériens, les Assyriens, les Babyloniens, les Hittites ou les Phéniciens vivaient dans le Croissant Fertile, berceau de la civilisation, et revient sur l’importance d’Israël et de Canaan aux carrefours de l’histoire. Possibilité de visite guidée en français.

Toutes les activités proposées sont en hébreu.

Musée des Pays de la Bible

Renseignements et réservations : 02-5611066 ou [email protected]

Nombre de places limitées.