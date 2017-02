Des Palestiniens vandalisent un lieu du souvenir près d’Othniel

Des Palestiniens ont détruit un lieu du souvenir, érigé après l’enlèvement et le meurtre des trois adolescents Eyal Yiffrah, Naftali Frankel et Guil-Ad Schaer hy’d dans le Goush Etsion et l’assassinat de Dafna Meir hy’d. Des jeunes de la localité avaient donné de leur temps et de leur énergie pour aménager, à côté du village, une source entourée d’un sentier et avaient appelé ce site ‘Bishvilam’ (Pour eux). Les vandales palestiniens ont été surpris, poursuivis et arrêtés par la police qui les a interrogés. Le comité d’Othniel a porté plainte et a réagi par un communiqué pour dire qu’il considérait cet acte comme très grave. Il a ajouté: « Nous n’admettrons pas d’intrusions dans notre localité ni la moindre tentative visant à troubler notre tranquillité ».