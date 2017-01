Les Palestiniens satisfaits de la Conférence de Paris

Le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a exprimé sa satisfaction après la Conférence de Paris pour la paix au Proche-Orient. Rien d’étonnant à cela vu les positions adoptées par les représentants de quelque 75 pays ou institutions internationales. Abbas a estimé qu’il y avait des aspects positifs dans les décisions qui ont été prises. Il a ajouté qu’il avait accepté l’invitation du président français François Hollande et se rendrait à Paris dans les semaines qui viennent ‘pour discuter avec lui des moyens de parvenir à la paix’. Il avait été question qu’Abbas rencontre Hollande ce dimanche mais apparemment, ce rendez-vous a été reporté.

Saeb Erekat, responsable des négociations, a publié un communiqué indiquant que l’Autorité palestinienne « saluait la déclaration faite par la Conférence de paix de Paris sur le Proche-Orient et l’appel de la France à reconnaître l’État palestinien ».

Il a ajouté : « « Nous nous félicitons des déclarations d’aujourd’hui qui ont insisté sur la nécessité de mettre fin à l’occupation israélienne qui a commencé en 1967. Nous apprécions la participation de ces pays et leur engagement en faveur du droit de notre peuple à établir un Etat indépendant et souverain vivant en paix et en sécurité aux côtés d’Israël. Ils ont encore une fois eu un geste de rejet de l’occupation israélienne et de son entreprise de colonisation sur la terre de Palestine ».

Arekat a ensuite adressé un appel à la France, lui demandant de ‘reconnaître immédiatement l’Etat de Palestine sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-est comme capitale’.