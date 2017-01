Les Palestiniens persistent et signent

Les Palestiniens poursuivent leur propagande en réagissant systématiquement à toute initiative du gouvernement israélien. Cette fois, comme on pouvait s’y attendre, il s’agissait pour eux de dénoncer la décision de Netanyahou et de Lieberman d’approuver la construction d’unités de logement en Judée-Samarie. Le porte-parole de Mahmoud Abbas, Nabil Rodeina, a prétendu que cela ‘risquait d’avoir de graves retombées’ et de rendre plus difficile le maintien de la sécurité. De son côté, Saeb Arekat, responsable pour l’AP des pourparlers, a protesté contre ces nouveaux projets de construction devant des diplomates étrangers. Il leur a déclaré que ‘la décision de construire et les positions adoptées par les Israéliens détruisaient la solution des deux Etats et entrainaient les peuples de la région vers un nouvel engrenage de violence’.