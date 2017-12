La palestinienne habituée à frapper des soldats de Tsahal a enfin été arrêtée !

Lundi matin, des soldats de Tsahal et des gardes-frontières ont arrêté Ahed Tamimi, l’une des deux jeunes palestiniennes qui ont été filmées alors qu’elles agressaient des soldats de Tsahal lors d’une émeute dans le village de Nabi Saleh…….Détails et vidéos…….



Dans la vidéo, filmée lors d’une émeute qui s’est déroulée vendredi dernier dans le village, ont peut voir que malgrès l’agression, les soldats font preuves d’une énorme retenue.

Cependant, ces deux palestiniennes hurlent et insultent les soldats qui se trouvent là, les harcelant, essayant de les battre, de leur donner des coups de pied, ils restent calmes et ne tombent pas dans le piège des médias situés derrière.

Selon Tsahal, ce jour là, 200 émeutiers palestiniens ont lancé des pierres sur les soldats de Tsahal.

Un certain nombre de palestiniens sont entrés dans une maison voisine et ont continué à lancer des pierres aux soldats avec le consentement de la famille.

Des soldats ont alors été placés à l’entrée pour empêcher toute nouvelle entrée de jeteurs de pierres mais plus tard, un certain nombre d’entre eux sont sortis de la maison afin de créer une provocation.

Une première enquête menée par le commandant du bataillon Rotem indique que le commandant de la compagnie est arrivé près de la maison afin d’empêcher d’autres émeutiers d’y entrer.

Ce commandant a agi avec un grand professionnalisme car il n’a pas utilisé la violence, les palestiniens auraient pu être arrêtés car ils utilisaient la violence physique et essayaient d’interférer avec les soldats.

Ahed Tamimi est la fille de l’un des activistes les plus important du village de Nabi Saleh, qui organise tous les vendredi des manifestations anti-israéliennes dans le village.

C’est elle qui aggresse les soldats dans la vidéo.

Ce n’est pas la première fois que cette singlée provoque des soldats.

Il y a quelques années, Ahed Tamimi avait été filmée en train de mordre un soldat venu arrêter son frère lors d’affrontements qui avaient éclaté dans le village.

Dans un autre cas, elle avait été filmée hurlant sur soldat afin de lui faire perdre son sang-froid.

Après l’arrestation de Tamimi, le père a posté sur facebook un message : « Les forces de Tsahal ont fait irruption dans ma maison et ont arrêté ma fille. Ils ont volé nos téléphones, appareils photo et ordinateurs portables et ont battu ma femme et mes enfants. Libérez Ahed Tamimi ! « .

Le père a déclaré à Ynet et au Yedioth Ahronoth: « Le comportement des soldats ne m’a pas impressionné, ils ont lancé des grenades à gaz et brisé des vitres, peut-être en ce moment leur comportement est humain, mais je ne pense pas que leur comportement général soit humain, je suis fier de ma fille et de ce qu’elle a fait. »

En 2014, elle avait déjà agressé des soldats :

Source Koide9enisrael