Un Palestinien fait un don important à un hôpital israélien

Un Palestinien atteint du cancer, qui a été soigné à l’hôpital Rambam de Haïfa, a décidé de faire un don important à l’établissement en guise de remerciements pour les soins dévoués dont il a bénéficié.

L’histoire est relatée par le Jewish Chronicle qui précise qu’on ignore bien entendu l’identité de ce généreux donateur, qui a versé plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il s’agirait, selon certaines sources non confirmées, d’un ‘haut fonctionnaire de l’Autorité palestinienne’.

Dans un communiqué relayé par l’hôpital, l’ancien patient aurait écrit : « Quand je suis arrivé à Rambam, j’ai vu une équipe médicale qui s’occupait des patients, mais j’ai aussi vu la souffrance des enfants malades ».

Il a ensuite souligné que ‘des Palestiniens, des Israéliens, des Syriens, et des enfants de divers pays recevaient les traitements de l’hôpital pour des maladies graves et avaient besoin de toute l’aide nécessaire’. Et de préciser : « J’ai décidé d’apporter ma contribution, autant que je le pouvais, dans un acte humanitaire et un message de solidarité ».

Il a précisé qu’il avait souhaité participer au financement de la salle de réveil pour enfants du centre de radiologie. Il a ajouté ‘qu’il voulait contribuer à l’amélioration des systèmes de santé à Gaza et en Judée-Samarie et stimuler la coopération médicale entre les deux communautés’.

Il a conclu ainsi: “La médecine est un pont entre les gens et j’espère que grâce à ce don et à ceux qui viendront par la suite, nous pourrons tous envisager un meilleur avenir ».

Source: Chiourim.com