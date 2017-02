Tel Aviv: ouverture du Salon international du tourisme méditerranéen

Le 23e Salon international du tourisme méditerranéen, IMTM 2017, auquel participent les représentants de 54 pays, vient d’ouvrir ses portes pour deux jours (7 et 8 février) au Parc des Expositions de Tel Aviv. Les ministres du Tourisme de 15 Etats ont fait le déplacement pour y prendre part. Ils sont venus notamment de Turquie, de Grèce, d’Albanie, d’Ethiopie, d’Ukraine, de Biélorussie, d’Italie et des Philippines. L’évènement devrait accueillir près de 25 000 visiteurs. Il a pour objectif principal de renforcer la coopération entre les agences de tourisme en Israël et dans le monde. Photo Arta Aroutz 7