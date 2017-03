Ouverture de la conférence de l’AIPAC

La conférence annuelle de l’AIPAC, le grand lobby pro-israélien américain s’est ouverte dimanche à Washington. Les organisateurs attendant environ quinze-mille participants. Le vice-président américain Mike Pence y prendra la parole et lundi ce sera le tour du Premier ministre Binyamin Netanyahou.

Cette rencontre annuelle accueille des milliers de participants dont des personnalités politiques issues de deux grands partis américains ainsi que de personnalités israéliennes. Cette année. s’y exprimeront notamment Paul Ryan (Rép.) président de la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi (Dém.) présidente de la minorité démocrate de la Chambre, Mitch McConnel président de la majorité républicaine au Sénat et Chuck Schumer, président de la minorité démocrate au Sénat. Côté israélien, on attend également les interventions d’Itshak Herzog et Tsipi Livni.

Photo Flash 90