Ouri Ariel veut étendre la loi israélienne sur la Judée-Samarie

Le ministre de l’Agriculture Ouri Ariel (Habayit Hayehoudi) a estimé que ‘c’était en étendant la souveraineté israélienne sur toute la Judée-Samarie et en construisant de nouvelles localités qu’on pouvait éradiquer le terrorisme palestinien’. Il a tenu ces propos sur les ondes de Reshet Bet, rappelant que cela faisait 20 ans qu’Israël n’avait pas créé une nouvelle implantation. Pour Ariel, une telle attitude incite l’ennemi à penser que les pressions qu’il exerce sont efficaces. Le député Yaakov Peri, de Yesh Atid, est loin de partager cette opinion. Interviewé sur la même chaîne, il a indiqué que ‘si la loi israélienne s’appliquait dans les ‘territoires’, et si les travaux reprenaient sérieusement, cela risquait au contraire de renforcer le terrorisme et de porter atteinte à l’image d’Israël dans le monde.