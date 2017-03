Ouri Ariel dénonce les propos d’Avigdor Lieberman

Les déclarations du ministre de la Défense Avigdor Lieberman qui a estimé qu’une annexion par Israël de la Judée-Samarie dans la conjoncture actuelle risquait de provoquer une crise immédiate avec l’administration américaine, ont suscité de vives réactions à droite. Mais les avis restent toutefois partagés, même dans ce camp où certains comprennent malgré tout ses positions. Le ministre de l’Agriculture Ouri Ariel, du parti Habayit Hayehoudi, s’oppose formellement aux propos de Lieberman. Il l’a montré dans sa réaction sur Reshet Bet lorsqu’il a affirmé qu’Israël devait justement faire avancer le dossier de sa souveraineté et l’appliquer déjà sur une partie de la région. Concernant la supposée opposition des Etats-Unis d’après Lieberman, il a indiqué : ‘Je n’ai pas entendu les Américains s’exprimer ainsi et d’autres non plus’. Ariel a également reproché à Lieberman d’avoir gelé la construction après s’être engagé à relancer les chantiers.