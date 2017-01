Ouri Ariel: ‘Un attentat contre l’Etat d’Israël’   

Le ministre de l’Agriculture Ouri Ariel (Habayit Hayehoudi), chargé par le gouvernement de l’aménagement des localités bédouines, a condamné avec force l’attentat à la voiture-bélier, perpétré avec une jeep dans le village bédouin d’Oum al-Hiran, au cours duquel le policier Erez Levi a été assassiné. Il a dénoncé également les émeutes qui ont éclaté sur place lors de l’opération d’évacuation de la police avant la démolition de maisons construites illégalement.

Ariel a déclaré que ‘ce qui était arrivé à Oum al Hiran était un attentat contre l’Etat d’Israël’. Il a ajouté : « Nous continuerons à appliquer la loi et l’ordre dans le secteur bédouin tout en cherchant des solutions de logement légales ».

Il a tenu à souligner par ailleurs que les violences avaient éclaté avec les encouragements de plusieurs députés arabes. « Les familles d’Oum al Hiran avaient reçu un avis et nous leur avons proposé des terrains à Houra. Elles ont refusé alors que les terrains étaient prêts et que des dizaines d’autres familles étaient parties de leur plein gré pour s’y installer’. Il a finalement adressé un appel au secteur bédouin du Néguev, demandant aux résidents de ‘ne pas se laisser entrainer dans des émeutes et de ne rien faire qui risquerait d’aggraver la situation’.