Oum El-Hiran: le reporter d’Aroutz 1 presque lynché témoigne

Itzik Zuaretz, qui a couvert les incidents d’Oum El-Hiran pour la compte de la chaîne Aroutz 1 a confié jeudi matin ses impressions sur la tentative de lynchage dont il a été victime mercredi matin sur place. Il a raconté comment des dizaines de Bédouins, munis de pierres, blocs de pierres et barres de fer se sont précipités sur lui pour le lyncher alors qu’il ne faisait que son travail. « J’ai vu la haine et la mort dans leurs yeux », a dit le journaliste. Il n’a dû la vie qu’à l’intervention de plusieurs personnes qui l’ont extrait des griffes de la foule. Le journaliste a été légèrement blessé et a été soigné à l’hopital Soroka de Beer-Sheva.