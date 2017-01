Oum El-Hiran: une foule immense à l’enterrement d’Abou Moussa al-Kayian

Près de dix-mille personnes sont venues assister à l’enterrement du bédouin Abou Moussa al-Kayian, qui est mort après avoir renversé et tué le policier Erez Lévy hy »d à Oum El-Hiran. Au devant du cortège marchaient notamment les députés Ayman Oudeh et Ahmad Tibi de la Liste arabe unifiée. La cérémonie a donné lieu à des cris de haine anti-israélienne. Toutes les routes principales menant au village bédouin avaient été fermées par la police et ont été rouvertes à 14h.

Cette cérémonie a pu se dérouler après la décision de lundi de la Cour suprême ordonnant à la police de restituer le corps du conducteur et d’autoriser une cérémonie en plein jour et sans limitation de participants.

La police avait déployé d’importants effectifs afin de prévenir tout débordement.

Photo Hadas Parush / Flash 90