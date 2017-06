Où investir?

L’infaillibilité n’existe évidemment pas (à part le dogme de l’infaillibilité pontificale …) et le corps rabbinique n’y fait pas exception. Il fut un temps où je me félicitais que tous les couples dont j’avais célébré le mariage restaient unis. Malheureusement la réalité est toute autre et au fur et à mesure des années, appuyée par les statistiques, nombreux sont ceux qui commencent leur vie de couple dans une parfaite entente mais la termine malheureusement dans l’amertume et l’acrimonie. En cherchant sur internet, je me rends compte des données désastreuses: En 2015, 11.114 couples ont divorcé en Israël. Tel Aviv détient le record, suivie de près par Jérusalem. De surcroît, 93.107 dossiers ont été ouverts, (c’est-à-dire potentiellement en voie de divorce) et les chiffres ne cessent d’augmenter.

Les causes de la séparation d’un couple sont connues: vie conjugale déficiente, problèmes d’argent, manque de communication … (Je ne parle évidemment pas des couples où il a y eu violences ou sévices). Mais le vrai responsable ne serait-il pas plutôt le tsunami de la civilisation occidentale, balayant tout sur son passage? Ou bien cette » génération kleenex », telle qu’on l’a surnommée, qui jette au lieu de réparer et qui ne supporterait plus des relations de couple de longue durée? Ou encore cette » génération internet », folle de l’instantané? Sûrement tout cela à la fois!

Je me suis souvent posé la question de savoir si j’avais, (avec mes collègues), une part de responsabilité dans la rupture d’un couple bien qu’au jour de leur union, tout soit parfait du point de vue et de la Hala’ha et de la Tradition. Mais que faire? Bénir un couple sous la ‘Houppa n’est pas une prédiction mais un vœu qui ne peut déterminer son avenir. Pourtant un grain de sable a enrayé la machine. Malheureusement, les cours prénuptiaux, dans le cas où ils ont eu lieu, sont insuffisants et souvent vite oubliés. De plus, les individus changent avec l’âge et avec eux, leurs pôles d’intérêt et ce qui est vrai aujourd’hui n’est pas forcément vrai demain. Rendons-nous à l’évidence. De la même façon qu’il est impossible de faire suivre chaque conducteur par un gendarme, il est tout autant impossible qu’un conseiller matrimonial accompagne chaque couple, jour après jour.

Y-aurait-il des solutions pour faire baisser cette courbe ascendante? Comme je n’ai certainement pas l’audace de remplacer un professionnel qui aurait guidé nombre de ménages des heures durant, je voudrais, en toute modestie, ne dire qu’un seul mot au couple qui désire se marier, un mot-clé, dicté par le bon sens, la morale universelle et la morale juive: Investir . Investir dans sa vie de couple c’est donner sans compter. C’est penser que ce que l’autre fait n’est pas évident, c’est se mettre à sa place, c’est savoir lui dire merci, c’est lui laisser cultiver son jardin secret. Qui croit vivre toute sa vie en commun comme au jour idyllique de son mariage n’est qu’un rêveur car on ne se marie pas pour être ‘roi ou reine d’un jour’. Laissez tomber régulièrement une assiette incassable et vous verrez qu’à la fin, elle volera en éclats.

On raconte à propos du Rav Arié Levin (1885-1969) qui dit à la veille de son mariage à sa future épouse: ‘Je ne peux te faire aucun cadeau parce que je n’ai rien. Le seul et le plus beau cadeau que je puisse te donner c’est de ne jamais me mettre en colère contre toi!’. C’est cela investir! J’ignore si cette anecdote est vraie mais vraisemblable, elle l’est sûrement, compte tenu de la personnalité du Rav Arié Levin, et comme disent les Italiens, « Se non è vero, è ben trovato ». Inutile de traduire, vous avez compris.

Shabbath Shalom,

Yaakov Lévi

Rav de la communauté A.T.R.I.D. (Arnona Hatse’ira, Jérusalem)

(Si cet article vous a intéressé, n’hésitez pas à m’écrire)

[email protected]