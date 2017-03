Otzma Yehoudit condamné à payer les frais de justice de Bassel Ghattas

Marchons-nous définitivement sur la tête ?

Le parti Otzma Yehoudit a été condamné par la justice à payer les frais de justice de l’ancien député Bassel Ghattas (Liste arabe unifiée) dans l’appel fait devant la Cour suprême contre le compromis dont il bénéficie. Otzma Yehoudit devra aussi pays une amende à l’Etat !

Rappelons les faits. Bassel Ghattas a été reconnu coupable de trahison et de collaboration avec les terroristes pour avoir notamment fourni clandestinement des téléphones portables à des détenus du Hamas, en profitant de son immunité parlementaire. Suite à un généreux compromis conclu entre ses avocats et le Ministère public, Bassel Ghattas a « avoué » une partie de ses crimes et a écopé en échange d’une peine minime de deux ans de prison.

Suite à cela, la Cour suprême a été saisie de plusieurs appels dont celui des dirigeants d’Otzma Yehoudit, Dr. Michaël Ben-Ari, Itamar ben-Gvir, Baroukh Marzel et Bentzi Gopstein, estimant avec raison que le compromis fait la part trop belle à l’ancien député coupable de soutien au terrorisme et qu’il ne tien pas sur le plan judiciaire.

Les trois juges ont non seulement rejeté l’appel sans même entrer dans le fond, estimant qu’il s’agit d’une chose jugée, mais dans une décision presque sans précédent, ils ont condamné les requérants à rembourser à Bassel Ghattas les frais de justice dans cette procédure, d’un montant de plusieurs milliers de shekels ainsi qu’à verser une somme identique à l’Etat sous forme d’amende !!

Dr. Michaël Ben-Ari a vigoureusement dénoncé ce verdict : « Verser de l’argent à un terroriste fait partie des lois de Sodome. Une fois de plus, la Cour suprême demande à la victime de payer à l’agresseur. Le juge Meny Mazouz a agi comme mandataire des organisations terroristes et de ceux qui s’attaquent à l’Etat d’Israël ». L’avocat Itamar Ben-Gvir a lui-aussi dénoncé une « décision sans précédent et dénuée de tout sens de la justice ». Pour Bentzi Gopstein, « la Cour suprême a montré son vrai visage, qui est une machine au service des gauchistes et des terroristes, et qui discrimine les Juifs ».

