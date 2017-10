Osez demander de l’aide: Qualitime est là pour ça

Le 06 septembre dernier, Qualita lançait son dernier concept: Qualitime. Le principe: mettre en relation des olim anciens ou tsabarim avec des olim hadashim pour permettre aux seconds de recevoir l’aide des premiers dans différents domaines.

Nous dressons avec Ariel Kandel, directeur de Qualita, un bilan des premières semaines.

Le P’tit Hebdo: Etes-vous satisfait des premiers pas de Qualitime?

Ariel Kandel: Nous voulions, avec Qualitime, créer un mouvement populaire qui permettrait à tout le monde d’aider non pas en donnant de l’argent mais en donnant de son temps. Nous avons récolté en quelques semaines environ 800 donneurs d’heures en majorité anciens olim. Nous lançons maintenant une campagne pour toucher un public israélien que nous savons désireux d’aider les olim. Un récent sondage avait révélé que 80% des Israéliens se disent volontaires pour aider les nouveaux immigrants. Nous souhaitons également nous appuyer sur eux. Des milliers d’heures ont donc été données dans tous les domaines (famille et éducation, soutien administratif, conseils professionnels et entreprenariat et bien-être social).

Lph: Comment recevoir cette aide?

A.K.: Nous savons que beaucoup d’olim ont besoin d’aide pour s’intégrer. Ils ne savent pas toujours où la chercher ni comment la demander. Qualitime est né pour faciliter ce processus. Ainsi, les olim hadashim n’ont qu’à s’inscrire sur le site de Qualitime. Ils peuvent solliciter de l’aide dans plusieurs domaines à la fois. Signalons aussi que des candidats à l’alya peuvent aussi s’inscrire, nous saurons les orienter.

Une fois l’inscription faite, nos coordinateurs régionaux bénévoles mettent en contact le olé avec le donneur qui est le mieux adapté à ses demandes. Tout est fait pour que l’aide soit bien ciblée et efficace.

Lph: Les olim hadashim commencent-ils à solliciter cette aide?

Lph: C’est notre deuxième défi après celui de trouver des donneurs. En effet, demander de l’aide ne fait pas partie de la culture française. En Israël, en revanche, on va très naturellement frapper à la porte de son voisin. Nous disons aux olim hadashim qu’il n’est pas honteux de demander de l’aide. Cette démarche fait partie intégrante de la société israélienne. Israël est le pays qui compte la plus forte proportion de volontaires dans le monde! De quoi mettre à l’aise tous ceux qui hésitent à solliciter la solidarité de leurs voisins.

L’aide que permet Qualitime se fait en toute discrétion et couvre tant de domaines, qu’il serait dommage de ne pas en profiter. Des problèmes de langue, des difficultés scolaires, des obstacles administratifs à surmonter, une entreprise à créer, et bien d’autres questions encore peuvent être résolues grâce à l’entraide créée par Qualitime. Il est très important que les olim hadashim n’hésitent pas et s’inscrivent sur le site.

L’intégration est un défi quotidien qui ne peut pas se relever seul: allez vers vos frères et sœurs qui ne demandent qu’à vous aider.

Guitel Ben-Ishay