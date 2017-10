Oser développer le potentiel !

A la maman de Rabbi Nahman Bar Yitshak, des astrologues (« kaldaï », i.e. ceux qui lisent dans les étoiles) avaient affirmé alors qu’elle était enceinte de son fils qu’il serait un voleur (traité talmudique shabbat 156 a). Pour contrarier cette prédiction funeste, cette sainte femme ne laissait jamais son fils la tête nue pour qu’il ait la crainte du ciel. Un jour, alors qu’il somnolait au pied d’un palmier, son couvre-chef tomba de sa tête. Il se réveilla et en ouvrant les yeux, il vit des dattes, n’écoutant que sa passion, il grimpa à l’arbre et il arracha les dattes avec ses dents.

Cette histoire est racontée par la guémara pour illustrer l’idée qu’il n’y a pas de mazal (i.e. déterminisme) pour Israël, alors que justement elle reflète le fait que ce Nahman bar Yitshak n’a pu s’arracher complètement de son déterminisme. C’est que la guémara s’exprime souvent par contradiction et/ou humour. En fait, et en y regardant de plus près, Rabbi Nahman bar Yitshak est un des auteurs les plus prolifiques, et on rencontre souvent sa pensée, son avis dans les arcanes du Talmud. Et on peut penser qu’il est devenu ce grand maître grâce au fait que sa mère insistait toujours pour qu’il se couvre la tête. Un jour, malencontreusement, son turban est tombé et alors il a succombé à ses penchants instinctifs de voler, mais on ne sait pas ce qu’il aurait pu devenir sans la prudence de sa mère de lui couvrir la tête pour qu’il ait la crainte du ciel.

Et nous que serions-nous devenu sans la pratique des mitsvot qui nous servent de garde-fou?

Le professeur Réouven Feuerstein s’est confronté à cette idée de déterminisme très tôt dans sa carrière, alors qu’il sillonnait les camps de transit des enfants rescapés de la Shoah ou le Maroc en compagnie du professeur Alain Rey. Etait-il possible d’élever le niveau cognitif de ces milliers d’enfants alors que tout laissait à penser qu’ils étaient voués à un retard irrattrapable ?

De même dans son institut à Jérusalem, les enfants trisomiques ou autistes continueraient-ils à rester parqués dans des ghettos ?

Ce qui est devenu la méthode Feuerstein est en fait inspirée des milliers de cas de ces enfants qui grâce à la médiation ont pu s’arracher d’un certain déterminisme.

Un de ces nombreux cas est celui d’un enfant juif américain diagnostiqué comme déficient mentalement. Il a été placé dans des établissements d’éducation spécialisée et donc s’est retrouvé au milieu de non-juifs au comportement très problématique, et s’en est trouvé inévitablement influencé.

Son père est alors allé demander conseil au rabbi de Loubavitch, qui lui a recommandé de l’envoyer à Jérusalem chez le professeur Feuerstein.

Placé chez une famille Habad, et à l’institut Feuerstein, il y fait de nombreux progrès, il y apprit entre autres à lire et s’applique à lire la totalité du livre de Téhilim en une semaine grâce aux recommandations du Rabbi.

Après trois ans, ce garçon a quitté l’institut Feuerstein et petit à petit est devenu un adolescent paumé, fréquentant des milieux entre autres de drogue, dont très peu arrivent à s’en sortir. En ayant vent de cela, le professeur Feuerstein a contacté le rabbi de Loubavitch qui lui a dit d’intervenir pour le sortir de là.

Avec plusieurs autres personnes, ils ont réussi à le sortir des griffes de ce milieu nocif, et à le faire réintégrer un style de vie plus conforme à la morale juive. Et il est aujourd’hui un père de famille de quatre enfants, dont deux étudient à la yeshiva.

De ces cas observés sur le tard, le professeur Feuerstein a fait un axiome de base : il y a en chacun de nous un potentiel extraordinaire de changement qui vise à se surpasser et donc à dépasser un certain déterminisme fixé par les gènes ou notre environnement ambiant.

Il y en a qui réussissent à transformer ce potentiel en performances et d’autres non.

La responsabilité nous incombe à toujours faire partie du premier camp !

Chaim Binisti

Formation Méthode Feuerstein en français.

Tél: 054 566 54 67