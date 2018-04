Orthodoxes et sionisme: un sondage intéressant…

Un sondage sur l’indice du sionisme dans la population israélienne a été réalisé à l’occasion du 70e anniversaire de l’Etat d’Israël. Sans surprise, la population qui s’identifie au sionisme-religieux a atteint un chiffre record avec 95% des personnes interrogées qui se définissent comme sionistes. Ce taux est supérieur à celui de la population juive globale qui se définit à 86% comme sioniste. (ce taux est le même chez les natifs d’Israël – sabras – que chez les immigrants).

Mais la surprise est venue de la population orthodoxe, où près de la moitié des personnes interrogées (45%) a répondu qu’elle s’identifie au sionisme. Il s’agit d’une donnée très encourageante, vu que les valeurs sionistes ne sont absolument pas enseignées dans le réseau éducatif orthodoxe et que ces 45% évoluent dans un milieu a-sioniste voire antisioniste.

Ce chiffre confirme aussi les mouvements de fond qui s’effectuent dans la société orthodoxe depuis un certain nombre d’années, société qui est loin d’être monolithique, avec de plus en plus d’orthodoxes qui effectuent un service militaire, entreprennent des études supérieurs ou des formations professionnelles et qui entrent dans le monde du travail et donc dans la société.

Finalement, ces 45% sont moins “visibles” et moins bruyants que la petite minorité qui manifeste régulièrement et entache tout ce secteur, mais ils indiquent la direction que prend la population orthodoxes pour les années à venir.

Photo Abir Sultan / Flash 90