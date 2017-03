Orly Lévy-Abecassis veut créer un nouveau parti!

Le jour même où Orly Lévy-Abecassis est officiellement exclue du parti Israël Beiteinou et déclarée « groupe individuel » à la Knesset, la députée a indiqué sur la chaîne de la Knesset qu’elle compte créer son propre parti. Au journaliste Attalia Shfoumpalbi qui lui demandait si elle compte rejoindre le parti de Moshé Yaalon, elle a répondu: « N’y a-t-il pas de place pour un parti dirigé par une femme? (…) Il y a de grandes chances pour que je le fasse. Je veux être celle qui mène, je veux que ce soient les électeurs qui décident si je suis digne ou non d’être députée et personne d’autre ». Elle a qualifié la demande d’exclusion d’Israël Beitenou « d’acte de vengeance »,

Photo Miriam Alster / Flash 90