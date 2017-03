Orly Lévy-Abecassis annonce la création de son propre parti

Après avoir officiellement été exclue du parti Israël Beiteinou, la semaine dernière, Orly Lévy-Abecassis avait laissé entendre qu’elle restait non seulement dans la vie politique mais qu’elle envisageait de créer un parti sous sa direction. C’est chose faite.

Lors d’une interview à la chaîne Aroutz 2, la fille de l’ancien ministre David Lévy a officiellement annoncé la création d’un parti « dans le but d’adresser un message à la jeunesse israélienne et à la future génération que la force et la prédation en politique ne sont pas une fatalité ». La députée a souligné qu’elle avait mérité son siège à la Knesset et qu’il n’ya avait aucune raison qu’elle quitte la vie parlementaire. Elle a accusé Avigdor Lieberman de lui avoir menti et indiqué qu’elle avait perdu toute confiance en lui.

Concernant son avenir politique, elle a indiqué que de très nombreux citoyens la soutiennent car ils ne se reconnaissent plus dans les partis actuels. Elle s’est dit confiante de pouvoir surmonter le seuil d’éligibilité et pouvoir obtenir au moins quatre mandats lors des prochaines élections afin d’influer sur la politique du prochain gouvernement.

Elle a refusé de dire quels sont les partis qui se sont adressés à elle pour lui proposer de les rejoindre et s’est dit déterminée à mener sa propre formation sans toutefois préciser quel sera son nom et sa plateforme. « Je veux effectuer mon travail en faveur des citoyens sans ne devoir rien à personne ».

