Opposition syrienne: l’Iran a construit un site d’enrichissement d’uranium

Selon le journal Al-Quds Al-Arabiya qui paraît à Londres, une installation destinée à l’enrichissement d’uranium aurait été construite dans la région d’Al-Quseir au sud-ouest de Homs et à deux kilomètres à peine de la frontière avec le Liban. Selon cette révélation qui se base sur des informations fournies par des éléments de l’opposition au régime de Bachar El-Assad, ce site serait gardé et géré par des experts iraniens et nord-coréens.

Le quotidien londonien cite notamment Fateh Hassoun, leader d’un mouvement de rebelles de la région de Homs appelé “Mouvement pour la Libération de la Patrie”. Selon lui, ce site contient encore des restes d’uranium “sauvés” après la destruction du site nucléaire par Israël en 2007, il est placé sous la supervision du palais présidentiel et il fonctionne dans la plus grande discrétion, tout comme les sites où sont produits les autres armes non-conventionnelles.

Toujours selon ce leader de l’opposition, le Hezbollah produit également différentes sortes d’armement non-conventionnel. Il a souligné qu’un dossier complet et fourni sur les activités de l’Iran en Syrie a été transmis à la commission internationale indépendante qui enquête sur ce qui se passe en Syrie.

